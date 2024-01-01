Названа причина задержания директора кунгурского «Водоканала» На предприятии прошли обыски Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

В Кунгуре следователи СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело в отношении директора муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Андрея Богомолова по факту мошенничества, совершённого с использованием служебного положения, в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе СК по региону.

По версии следствия, мужчина использовал должность, чтобы похитить деньги предприятия в сумме, превышающей 2 млн руб.

Подозреваемого задержали. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, утром 15 мая на местное предприятие «Водоканал» с обысками нагрянули силовики, в том числе из управления ФСБ по региону. Территорию предприятия оцепили и никого не выпускали из здания.

СМИ сообщали, что оперативные мероприятия могут быть связаны с крупными хищениями. В тот же день правоохранительные органы задержали руководителя организации. Возбуждено и расследуется уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

Андрей Богомолов был директором КГМУП «Водоканал» с 2020 года. Он — бывший начальник кунгурского отделения ГИБДД. В 2021 году претендовал на пост главы муниципалитета, однако не прошёл во второй тур конкурса.

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