В двух больницах Пермского края назначены новые главные врачи Руководитель минздрава представила их трудовых коллективам Поделиться Твитнуть

В пятницу, 17 мая, министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень представила трудовым коллективам двух медучреждений Пермского края новых главных врачей. Больницу Архангела Михаила и всех небесных сил в Перми возглавил Антон Коровин (ранее работал заместителем главврача по медицинской части в Городской клинической больнице им. С.Н. Гринберга), а Октябрьскую центральную районную больницу — Александр Бородкин. Об этом, как передает ВЕТТА, министр написала в своём телеграм-канале.

«Хочу отметить, что оба специалиста — выпускники проекта по формированию управленческого кадрового резерва здравоохранения Прикамья. Они победители первого выпуска, — отметила чиновница. — Оба проявили себя как грамотные врачи, добившись положительных результатов в профессиональной деятельности на местах. В процессе обучения управленческим навыкам продемонстрировали организаторские способности, личностные качества, необходимые для успешной руководящей деятельности».

Напомним, 15 мая стало последним рабочим днём главного врача ГБУЗ «Городская больница Архангела Михаила и всех Небесных Сил» Виктора Гневашева. В октябре 2023 года в этой больнице упал лифт. В момент происшествия в нём находилось 14 человек, в том числе 12 пациентов. Как результат, пострадали четыре человека, двое из которых позднее были доставлены в травматологическое отделение. Позже одна из пострадавших скончалась. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

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