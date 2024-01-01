В больнице Перми, в которой рухнул лифт, сменится главврач Вместо Виктора Гневашева медучреждение возглавит Антон Коровин Поделиться Твитнуть

больница №6 (Архангела Михаила)

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15 мая станет последним рабочим днём главного врача ГБУЗ «Городская больница Архангела Михаила и всех Небесных Сил» Виктора Гневашева. В краевом минздраве решили не продлевать контракт со специалистом, об этом сообщает 59.ru.

Возглавит медучреждение Антон Коровин. Ранее он работал заместителем главврача по медицинской части в Городской клинической больнице им. С.Н. Гринберга.

Напомним, лифт упал в пятиэтажном здании больницы (ул. Лобачевского, 26) 10 октября 2023 года. В момент происшествия в нём находилось 14 человек, в том числе 12 пациентов. Как результат, пострадали четыре человека, двое из которых позднее были доставлены в травматологическое отделение. Позже одна из пострадавших скончалась. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

По версии следствия, виновницей происшествия стала лифтёр, допустившая перегрузку лифта в нарушение требований безопасности. В результате кабина с людьми сорвалась вниз и не смогла остановиться на уровне первого этажа, опустившись на пружинные буфера.

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