В Прикамье простились с участником СВО Рудольфом Исаевым Военнослужащий погиб ещё в декабре Поделиться Твитнуть

Фото: личная страница Александра Юркина ВКонтакте

В ходе специальной военной операции на Украине 16 декабря 2023 года при выполнении задач погиб житель д. Сизово Пермского края Рудольф Исаев. Об этом сообщил глава администрации Кочёвского муниципального округа Александр Юркин на своей странице в соцсетях.

Рудольф Исаев родился в 1974 году. Информация о дате, когда он решил отправиться на СВО, при каких обстоятельствах погиб и другие подробности не раскрываются.

Глава муниципалитета выразил соболезнования родным и близким погибшего. Прощание с ним состоялось 17 мая в клубе д. Москвино.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения спецоперации погиб житель Суксунского городского округа Александр Щелконогов. Мужчину посмертно наградили Орденом мужества. Награду родственникам погибшего героя вручил военный комиссар Игорь Леонидович Воловичев. Похороны прошли 16 мая.

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