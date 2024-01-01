В Прикамье похоронили погибшего на СВО Александра Щелконогова Мужчина награждён Орденом мужества посмертно Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В ходе специальной военной операции на Украине при выполнении боевых задач погиб житель Суксунского городского округа Александр Щелконогов. Об этом сообщили ВКонтакте представители местной администрации и выразили искренние соболезнования родным и близким военнослужащего.

«За мужество, самоотверженность и отвагу, проявленные во время выполнения боевого долга, Александр Викторович награждён Орденом мужества посмертно. Награду родственникам погибшего героя вручил военный комиссар Игорь Леонидович Воловичев», — говорится в сообщении.

Прощание с бойцом прошло 16 мая в Поедугинском доме культуры.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО погиб младший сержант Николай Гавшин из Верещагинского округа Прикамья. В июле 2023 года заключил контракт с ВС России и был направлен на СВО, служил командиром стрелкового отделения стрелкового взвода стрелковой роты стрелкового батальона. Похоронили военнослужащего 16 мая в п. Бородулино.

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