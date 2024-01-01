В Пермском крае похоронили погибшего на СВО Николая Гавшина Ему было 37 лет Поделиться Твитнуть

Николай Гавшин

ВКонтакте

В зоне специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик 1 февраля погиб младший сержант Николай Гавшин из Верещагинского округа Прикамья, об этом сообщили местные власти в соцсети ВКонтакте.

Николай родился 15 марта 1986 года в д. Балуи Кезкого района Удмуртии, окончил 9 классов школы в п. Бородулино. В июле 2023 года мужчина заключил контракт с ВС России и был направлен на СВО, служил командиром стрелкового отделения стрелкового взвода стрелковой роты стрелкового батальона.

«Это огромная боль утраты. Вся верещагинская земля скорбит. Искренние соболезнования супруге Наталье Спиридоновне, сыну Макару и дочери Виктории, родным и близким нашего защитника. Николай Климентьевич честно исполнил воинский долг, отдал жизнь во имя безопасности нашей страны. Показал пример безмерного мужества, героизма, стойкости и самоотверженности», — говорится в некрологе.

Как передаёт ВЕТТА, похоронили военнослужащего 16 мая в п. Бородулино.

Ранее сообщалось, что при выполнении боевых задач в ходе спецоперации погиб уроженец Очёра Максим Князев.

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