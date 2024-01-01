В ходе СВО погиб военнослужащий из Прикамья Максим Князев Ему было 38 лет Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Очёрского городского округа

При выполнении боевых задач в ходе спецоперации погиб уроженец Очёра Максим Князев 1986 г.р. Об этом сообщает администрация Очёрского городского округа на официальной странице ВКонтакте.

Максим Князев закончил 9 классов Очерской средней школы № 1, после чего выучился на водителя автомобиля. Осенью 2004 года его призвали на срочную военную службу в российской армии. Он служил в Красноярском крае в звании «Гвардии рядовой» водителем.

В январе этого года он заключил контракт с Минобороны РФ и уехал в зону СВО, где погиб при выполнении обязанностей военной службы. Его наградили Орденом Мужества посмертно.

Администрация принесла соболезнования семье погибшего.

Прощание с Максимом Князевым состоится 17 мая в Центральном Доме культуры Очёра на ул. Коммунистическая, 6.

Прощальная панихида назначена на 11:00, а церемония прощания — на 12:00.

Напомним, недавно стало известно о гибели сразу трёх жителей Лысьвы, которые участвовали в СВО. Это Андрей Силин, Владимир Мужиков и Константин Лопатин. Как и когда погибли лысьвенцы, власти не уточнили.

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