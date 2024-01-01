Росприроднадзор не смог оштрафовать оператора Кунгурской пещеры ООО «Сталагмит-Экскурс» оспорило штраф в 150 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск туристического оператора Кунгурской ледяной пещеры ООО «Сталагмит-Экскурс» к Росприроднадзору. Компания потребовала признать постановление о привлечении к административной ответственности незаконным и отменить наказание в виде штрафа в 150 тыс. руб.

Согласно опубликованному в картотеке арбитража документу от 10 мая, постановление было вынесено в 2022 году на основании результатов проверки по вопросу соблюдения законодательства о недрах и об охране окружающей среды при эксплуатации Кунгурской пещеры, в ходе которой были выявлены нарушения.

«Сталагмит-Экскурс» осуществляет эксплуатацию Кунгурской ледяной пещеры на основании лицензии на право пользования недрами с целью ведения экскурсионной деятельности, зарегистрированной краевым Управлением по недропользованию в 2007 году. Тогда же техническим проектом, разработанным ГИ УрО РАН, была утверждена методика, согласно которой производится расчёт теплового баланса в пещере и оценивается влияние антропогенного фактора на динамику изменения запасов снежно-ледяных отложений, в зависимости от количества посетителей и электрооборудования. Росприроднадзор посчитал, что расчёты должны производиться ежегодно, однако сведения за 2020 и 2021 годы отсутствовали.

«По результатам анализа представленных материалов суд приходит к выводу, что технический проект (как и иные документы) не устанавливает периодичности расчёта теплового баланса и не определяет факторы, позволяющие установить периодичность расчёта», — сообщается в решении суда.

Кроме того, в 2023 году компании удалось оспорить в суде представление прокуратуры об устранении нарушений. Суд отметил, что установленные ранее вынесенным решением обстоятельства имеют преюдициальное значение и не подлежат повторному доказыванию.

Также экспертиза показала, что необходимость произведения расчёта и оценки, их периодичность и факторы, влияющие на периодичность их проведения, не установлены. С точки зрения оценки изменений экологического состояния природно-техногенной системы пещеры рекомендуется провести расчёт теплового баланса после полного завершения работ по замене системы освещения, при значительном изменении климата территории или алгоритмов экскурсионной деятельности. Доказательств наличия условий, при которых ООО необходимо произвести расчёт, не было представлено.

В техпроекте также был определён регламент ведения экскурсионной деятельности. Представленный во время проверки регламент не был согласован с Горным институтом, что Роспотребнадзор посчитал нарушением раздела технического проекта. Истец доказал, что представил надзорному органу документ, согласованный с ГИ УрО РАН в 2007 году.

Ведомство рассчитало, что максимально допустимая численность посетителей пещеры в сутки составляет не более 1600 человек, однако этот показатель неоднократно был превышен. Например, 4 января 2022 года объект посетили 2017 человек. Суд с выводами не согласился, обратив внимание, что проектом эксплуатации ограничения относительно продолжительности работы в сутки и количества посетителей не установлены. В документе указано максимальное количество посетителей в месяц — 49,6 тыс. человек и предельное количество человек, которые могут находиться в пещере одновременно в зависимости от температуры воздуха на улице.

«Представленная в ходе прокурорской проверки справка о количестве посетителей по дням, в том числе за январь 2020-2022 годов, является статистической справкой о количестве проданных билетов и не отражает фактическую численность посетителей пещеры в спорные периоды. Общее количество посетителей в январе 2020 составило — 12,2 тыс., январе 2021 — 16,5 тыс., январе 2022 — 16,7 тыс. человек, что существенно ниже максимального показателя», — отметил суд.

Таким образом, факты вменяемого административного правонарушения признаны отсутствующими. Суд решил признать вынесенное в 2022 году постановление Росприроднадзора незаконным и отменить его. Решение может быть обжаловано в течение 10 дней.

В январе Кунгурская ледяная пещера приостанавливала приём туристов на основании предписания Западно-Уральского управления Ростехнадзора, которое потребовало устранить выявленные в ходе проведённой ранее проверки нарушения. Однако уже в начале февраля работа была возобновлена.





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