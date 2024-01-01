Максим Артамонов В конце января Кунгурская ледяная пещера приостановит свою работу Ранее Ростехнадзор выявил нарушения на природном объекте Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

С 31 января этого года Кунгурская ледяная пещера приостанавливает свою работу и будет временно закрыта для посещения туристами. Об этом сообщается на официальной странице ВКонтакте.

В приказе директора компании «Сталагмит-экскурс», которая осуществляет экскурсионную деятельность в Кунгурской ледяной пещере, говорится о том, что основанием для временного прекращения работы стало предписание Западно-Уральского управления Ростехнадзора, которое требует устранить выявленные в ходе проверки нарушения. В ведомстве считают, что это угрожает безопасности туристов.

Как ранее писал «Новый компаньон», в начале мая прошлого года Арбитражный суд Пермского края признал недействительным представление прокурора об устранении нарушений законодательства о недрах и окружающей среде при эксплуатации Кунгурской ледяной пещеры.

Этому предшествовала проверка, которая проходила в пещере со стороны минприроды Прикамья и Пермской межрайонной природоохранной прокуратуры. В ходе проверки были выявлены нарушения проекта эксплуатации пещеры.

В прокуратуре посчитали, что деятельность по эксплуатации пещеры оказывает негативное воздействие на окружающую среду. В связи с этим надзорный орган потребовал постановки пещеры на соответствующий учёт, хотя это природный объект, а не работающее предприятие.

Ответчиком в суде выступала компания «Сталагмит-экскурс», представители которой не согласились с прокурорским представлением и обжаловали его в суде.

Кунгурская ледяная пещера — одна из самых популярных достопримечательностей России. Одна из крупнейших карстовых пещер европейской части страны, седьмая в мире гипсовая пещера по протяжённости. Содержит 48 гротов, 70 озёр, 146 «органных труб» — высоких шахт, доходящих почти до поверхности. Возраст пещеры оценивается в 10-12 тысяч лет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.