Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Арбитражный суд не поддержал позицию прокуратуры в конфликте вокруг Кунгурской ледяной пещеры Пещера не должна ставиться на учёт как «объект, оказывающий негативное влияние на окружающую среду» Поделиться Твитнуть

Алексей Гущин

Арбитражный суд Пермского края 3 мая признал недействительным представление прокурора об устранении нарушений законодательства о недрах и окружающей среде при эксплуатации Кунгурской ледяной пещеры. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Арбитражного суда.

Ранее на основании информации, поступившей от Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, Пермской межрайонной природоохранной прокуратурой была проведена проверка, по результатам которой были выявлены нарушения проекта эксплуатации Кунгурской ледяной пещеры, закона РФ № 2395-1 от 21.02.1992 «О недрах», а также Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» в части бездействия по постановке на учёт объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду.

Надзорный орган счёл, что деятельность по эксплуатации пещеры оказывает негативное воздействие на окружающую среду, и потребовал постановки пещеры на соответствующий учёт, хотя прецедентов постановки на учёт природного объекта, а не работающего предприятия до сих пор не было.

Ответчик – компания «Сталагмит-экскурс», осуществляющая экскурсионную деятельность в Кунгурской ледяной пещере, не согласилась с прокурорским представлением и обжаловала его в суде.

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