Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Арбитражный суд не поддержал позицию прокуратуры в конфликте вокруг Кунгурской ледяной пещеры
Пещера не должна ставиться на учёт как «объект, оказывающий негативное влияние на окружающую среду»
Арбитражный суд Пермского края 3 мая признал недействительным представление прокурора об устранении нарушений законодательства о недрах и окружающей среде при эксплуатации Кунгурской ледяной пещеры. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Арбитражного суда.
Ранее на основании информации, поступившей от Министерства
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, Пермской
межрайонной природоохранной прокуратурой была проведена проверка, по
результатам которой были выявлены нарушения проекта эксплуатации Кунгурской
ледяной пещеры, закона РФ № 2395-1 от 21.02.1992 «О недрах», а также
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» в части
бездействия по постановке
на учёт объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду.
Надзорный орган счёл, что деятельность по эксплуатации
пещеры оказывает негативное воздействие на окружающую среду, и потребовал
постановки пещеры на соответствующий учёт, хотя прецедентов постановки на учёт
природного объекта, а не работающего предприятия до сих пор не было.
Ответчик – компания «Сталагмит-экскурс», осуществляющая
экскурсионную деятельность в Кунгурской ледяной пещере, не согласилась с
прокурорским представлением и обжаловала его в суде.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.