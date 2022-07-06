Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Не поделили пещеру Вокруг Кунгурской ледяной пещеры разгорелся конфликт Поделиться Твитнуть

Западно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора направило в федеральный Росприроднадзор материалы для рассмотрения вопроса о приостановлении, досрочном прекращении или ограничении лицензии ООО «Сталагмит-Экскурс» на использование Кунгурской ледяной пещеры. Об этом сообщают источники «Коммерсантъ-Прикамье». Ранее компания за выявленные нарушения была оштрафована на 300 тыс. руб. Представители «Сталагмит-Экскурс» с этим штрафом не согласны. Они заявляют, что сотрудники Кунгурской ледяной пещеры, напротив, пытаются добиться помощи в защите особо охраняемой природной территории.

Гонки и свалки

В апреле нынешнего года компания «Сталагмит-экскурс» — туристический оператор Кунгурской ледяной пещеры — забила тревогу. С наступлением тёплого времени года обострились проблемы, о которых уже неоднократно писали СМИ: из-под снега вытаяли многочисленные свалки на склоне Ледяной горы выше границы особо охраняемой природной территории (ООПТ), а на самой охраняемой территории стали появляться многочисленные колеи от мото- и квадроциклов, которые разрушают травяной покров и почву, нанося уникальной природной среде ущерб, который может стать непоправимым.

Ледяная гора, в недрах которой скрывается Кунгурская ледяная пещера — памятник природы, отличающийся разнообразием и в геологическом, и в биологическом отношении. Это живописная «изнанка» знаменитой пещеры: то, что внутри горы проявляется как «органные трубы», снаружи превращается в карстовые воронки; южная экспозиция склона и особенности гипсовой почвы привели к тому, что экосистема горы эндемична, аналогов нет — это участок кунгурской лесостепи, который особенно украшают стелющиеся серебристые нити ковыля.

На гору даже не проводятся экскурсии, которые возможны только по специально оборудованным экологическим тропам, все прочие заходы и заезды на эту территорию запрещены, но никакие баннеры и штендеры, сообщающие об охранном статусе территории и призывающие беречь природу, не останавливают любителей погонять на своих двух или четырёх колёсах прямо по эндемичному ковылю.

Ситуацию комментирует заведующая Кунгурским стационаром-лабораторией Горного института УрО РАН, доктор географических наук Ольга Кадебская, изучающая пещеру на протяжении 21 года. По её словам, речь идёт не о бытовой мусорной свалке, каких, увы, много вдоль дорог Пермского края; на Ледяную гору самосвалы везут промышленные отходы, в том числе опилки и стружку с лесопилки, кости и головы скота с мясокомбината, остатки люминесцентных ламп, подлежащих специальной утилизации, а также мусор с близлежащего кладбища и в огромных количествах — промышленную упаковку.

История бесхозяйственности

История началась в 2017 году. Предприниматель из села Плеханово взял участок склона выше ООПТ в аренду, поставил на дороге шлагбаум и будку охранника и открыл неофициальный полигон — свалку твёрдых бытовых отходов, где брал с каждой машины чуть меньше денег, чем на официальном полигоне. Поехали самосвалы. Кадебская забила тревогу и в апреле 2017 года направила официальное обращение начальнику управления по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов Пермского края Людмиле Харун.

Муниципальные власти наказали, свалку закрыли. Но машины продолжают приезжать по знакомому маршруту, горы промышленного мусора растут.

По словам Ольги Кадебской, ещё в 1950—1960-е годы проводились исследования о влиянии загрязнения территории горы на состояние подземных вод, и была выявлена однозначная зависимость — через полгода после искусственного загрязнения верхней части горы все подземные озёра показали бактериальное заражение, поскольку «разгрузка» поверхностных вод идёт через пещеру.

С квадроциклами и прочими гонщиками другая история: опять-таки выше ООПТ, на другом прилегающем участке находится гоночный трек, на который можно заехать с обычной дороги. Но ведь вверх по целине — прикольнее!

С жалобами в надзорные органы в нынешнем году обратился директор ООО «Сталагмит-экскурс» Андрей Кобелев. 13 мая он направил запрос пермскому межрайонному природоохранному прокурору Людмиле Моисеевских, в котором указал, что от свалки до границы ООПТ — всего 300 м, и загрязнение, в том числе бактериологическое, угрожает подземным озёрам, особенно в заповедной части — Бирюзовому озеру и озеру Геологов, а также почве и растительности ООПТ.

Ещё одна жалоба в тот же день была направлена в Минприроды Пермского края: Андрей Кобелев извещал профильное министерство о нарушении природоохранного законодательства гонщиками на квадроциклах.

Оба ведомства отреагировали на жалобы, предоставив разбираться с ними местным ведомствам. Минприроды (не ответив заявителю на жалобу) ссылается на постановление правительства Российской Федерации №336 от 10 марта 2022 года «Об особенностях организации и осуществления контроля (надзора), муниципального контроля», в котором органам, осуществляющим контроль (надзор), запрещена деятельность по возбуждению дел об административных правонарушениях в 2022 году. В ответе на запрос «Нового компаньона», пришедшем из пресс-службы министерства, говорится:

«В условиях существующего моратория на проведение контрольно-надзорной деятельности Минприроды, как и другие контрольно-надзорные органы, в 2022 году ограничено в проведении мероприятий по контролю, а без них возбуждать дела об административных правонарушениях органам запрещается.

В связи с чем в целях принятия незамедлительных мер по вскрывшимся фактам нарушения режима особой охраны ООПТ «Ледяная гора и Кунгурская ледяная пещера» Минприроды направило письмо в органы полиции по Кунгурскому городскому округу для оказания содействия в обеспечении соблюдения законности и правопорядка и помощи в поисках правонарушителей».

Природоохранная прокуратура ссылается на приказ прокурора Пермского края от 27.10.2021 №250 «О разграничении компетенции территориальных и специализированных прокуратур», согласно которому надзор за соблюдением законодательства об обращении с коммунальными отходами относится к компетенциям территориальных прокуроров. Жалоба «Сталагмита» была перенаправлена кунгурскому прокурору Екатерине Сотниковой.

Андрей Кобелев считает эти меры реагирования недостаточными. По его мнению, кунгурская ледяная гора достойна более пристального внимания как краевых, так и местных властей. По словам директора «Сталагмита», из-за загрязнения окружающей местности Кунгурская ледяная пещера была отвергнута комиссией ЮНЕСКО для включения в список Всемирного наследия.

Учёные выражают солидарность

Ольга Кадебская согласна с Кобелевым: по мнению учёного, Кунгурская лесостепь должна стать единым охраняемым объектом в статусе национального парка. В июне в Пермском крае побывала Степная экспедиция Русского географического общества во главе с председателем постоянной природоохранительной комиссии РГО, директором Института степи академиком Александром Чибилёвым. Учёные осмотрели пять ООПТ в Кунгурском районе и пришли к выводу, что растительное сообщество территории уникально: в природе нет других примеров сосуществования елей с ковылём. Как сообщается на сайте РГО, по результатам поездки Чибилёв обратился к главе Минприроды РФ Александру Козлову с просьбой о смене статуса охраняемой территории — речь идёт о создании федерального национального парка. Официальное обоснование для этого шага будет составлять группа ботаников из Института степи, которые прибудут в Пермский край 12 июля.

Ольга Кадебская говорит, что идея создания заповедника в кунгурской лесостепи была впервые высказана ещё одним из основателей РГО Петром Семёновым-Тян-Шанским, а в 1990-е годы была попытка создать на этой территории национальный парк регионального значения. Однако не получилось.

Академик Чибилёв просит министра не только способствовать смене статуса охраняемой территории, но и вообще разобраться с ситуацией вокруг пещеры, так как ситуация эта становится всё более и более запутанной…

Странная логика

В апреле нынешнего года (несмотря на существующий мораторий на проведение контрольно-надзорной деятельности минприроды) была осуществлена одновременная параллельная проверка ООО «Сталагмит-Экскурс» двумя ведомствами: природоохранная прокурорская проверка деятельности и проверка Ростехнадзора, по результатам проверки прокурором Денисом Гарифуллиным было установлено, что деятельность предприятия наносит ущерб окружающей среде при осуществлении экскурсионной деятельности. «Сталагмит», по мнению прокурора, обязан встать на учёт как предприятие, оказывающее негативное воздействие на окружающую среду III категории (их всего четыре). Кобелев прислал мотивированный отказ, но спустя почти два месяца после вынесения предписания, то есть 22 июня, «Сталагмит» был привлечён к административной ответственности за его неисполнение в виде предупреждения, а 23 июня оштрафован на 300 тыс. руб. за нарушения превышения численности посетителей Кунгурской ледяной пещеры.

Логика совершенно сюрреалистическая: предприятие, которое бьёт тревогу по поводу возможного бактериального заражения пещеры, наказывают… за бактериальное загрязнение пещеры!

Директор предприятия намерен обжаловать это решение в суде, и учёные его поддерживают. В своём письме в Минприроды РФ академик Чибилёв пишет:

«По итогам проверки Пермская межрайонная прокуратура и Западно-Уральское Управление Росприроднадзора пытаются по надуманным, на мой взгляд, основаниям привлечь к административной ответственности за якобы имеющееся превышение дневного уровня посещаемости пещеры относительно проектных данных (в которых предусмотрена только предельная месячная посещаемость).

При этом реальный месячный уровень посещаемости в разы ниже допустимого, и — в разы ниже посещаемости советского периода эксплуатации пещеры. Кроме того, совместными усилиями ГИ УрО РАН и лицензиата за последние три года удалось не только сохранить ледяное убранство пещеры, являющееся визитной карточкой этого природного памятника, но и нарастить лёд, увеличить площадь оледенения».

Академика возмущает и стремление поставить пещеру на учёт как предприятие, загрязняющее окружающую среду:

«На мой взгляд, уникальный природный памятник, являющийся естественной полостью, не может рассматриваться как объект негативного воздействия аналогичным, например, объектам капитального строительства или производствам по обработке отходов промышленности. В пещере ведётся исключительно экскурсионная, просветительская деятельность (условия лицензии), отсутствуют источники выбросов загрязняющих веществ и отходы. По нашему мнению, сама по себе экскурсионная деятельность не может негативно воздействовать на окружающую среду, поскольку группы людей, посещающие пещеру, не создают угроз подземной экосистеме».

Чибилёв считает, что реальную угрозу экосистеме Ледяной горы представляют не экскурсии, а свалки и гонки на квадроциклах, и возмущается бездействием надзорных органов по этим поводам.

Ольга Кадебская полностью согласна. «Сталагмит» — не первый из лицензиатов пещеры, с которым ей пришлось взаимодействовать за 21 год работы, и, по её мнению, — лучший. Предприятие выполняет все её рекомендации, в том числе за свой счёт оборудовало новую систему вентиляции, благодаря которой площадь оледенения выросла почти в два раза и лёд сохраняется на протяжении всего года.

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Кунгурская ледяная пещера — сокровище Пермского края, однако слово «сокровище» можно понимать по-разному. Можно — как достояние следующих поколений, а можно — как источник быстрого дохода. Неудивительно, что вокруг пещеры сталкиваются различные интересы, и не всегда эти интересы добросовестные.

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