Кунгурская ледяная пещера может закрыться для туристов У компании-оператора пещеры могут отозвать лицензию Поделиться Твитнуть

Алексей Гущин

Сотрудники Западно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора выявили нарушения в работе компании-оператора Кунгурской ледяной пещеры — ООО «Сталагмит-Экскурс» и направили документы в федеральный Росприроднадзор для рассмотрения вопроса о приостановлении, досрочном прекращении или ограничении лицензии ООО на использование объекта. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Ранее «Сталагмит-Экскурс» был привлечён надзорным ведомством к административной ответственности и оштрафован на 300 тыс. руб. По словам директора компании Андрея Кобелева, управление Росприроднадзора указало, что «Сталагмит-Экскурс» не занимался расчётами теплового баланса пещеры и превышал допустимую численность экс­курсантов.

При этом Кобелев не согласен с претензиями и будет оспаривать назначенный штраф. Сотрудники Кунгурской ледяной пещеры, напротив, пытаются добиться помощи в защите особо охраняемой природной территории. Кобелев добавил, что не располагает информацией о возможном отзыве или приостановке лицензии.

Эксперты в туристической отрасли, опрошенные изданием, полагают, что закрытие или приостановка экскурсий в Кунгурскую ледяную пещеру существенно скажется на привлекательности данного муниципалитета Пермского края для туристов.

В мае 2022 года «Новый компаньон» писал о претензиях к ООО «Сталагмит-Экскурс» со стороны Пермской межрайонной природоохранной прокуратуры. Надзорный орган выявил нарушения условий лицензии и технического проекта. В частности, было установлено, что с 2020 года общее количество граждан, посещающих пещеру в новогодние праздники, превышало максимально допустимое число в день. Помимо этого, компания не разработала регламент искусственного проветривания и не производила расчёты теплового баланса пещеры с учетом влияния антропогенного фактора.

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