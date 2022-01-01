Прокуратура выявила нарушения при эксплуатации Кунгурской ледяной пещеры Поделиться Твитнуть

Сотрудники Пермской межрайонной природоохранной прокуратуры проверили деятельность ООО «Сталагмит-Экскурс», эксплуатирующего участок недр «Кунгурскую ледяную пещеру» и выявили нарушения условий лицензии и технического проекта, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В частности, было установлено, что с 2020 года, общее количество граждан, посещающих пещеру в новогодние праздники, превышало максимально допустимое число в день. Помимо этого, компания не разработала регламент искусственного проветривания и не производила расчёты теплового баланса пещеры с учетом влияния антропогенного фактора.

По итогам проверки директору ООО «Сталагмит-Экскурс» внесено представление об устранении нарушений законодательства о недрах. Дело взято на контроль.





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