Кунгурская ледяная пещера откроется для туристов 3 февраля Техническая документация объекта приведена в соответствие закону «О недрах» Поделиться Твитнуть

Алексей Гущин

Кунгурская ледяная пещера в Пермском крае с 3 февраля возобновляет работу. Об этом сообщили в учреждении.

«Техническая документация приведена в соответствие закону «О недрах», экскурсионная тропа отвечает всем критериям безопасности», — рассказали в администрации природного объекта.

Режим работы: с воскресенья по четверг — с 10 до 17 часов, в пятницу и субботу — с 10 до 18 часов.

Напомним, с 31 января Кунгурская ледяная пещера приостанавливала приём туристов. Основанием для временного прекращения работы стало предписание Западно-Уральского управления Ростехнадзора, которое потребовало устранить выявленные в ходе проверки нарушения.

Как ранее писал «Новый компаньон», в начале мая прошлого года Арбитражный суд Пермского края признал недействительным представление прокурора об устранении нарушений законодательства о недрах и окружающей среде при эксплуатации Кунгурской ледяной пещеры.

Этому предшествовала проверка, которая проходила в пещере со стороны минприроды Прикамья и Пермской межрайонной природоохранной прокуратуры. В ходе проверки были выявлены нарушения проекта эксплуатации пещеры.

В прокуратуре посчитали, что деятельность по эксплуатации пещеры оказывает негативное воздействие на окружающую среду. В связи с этим надзорный орган потребовал постановки пещеры на соответствующий учёт, хотя это природный объект, а не работающее предприятие.

Ответчиком в суде выступала компания «Сталагмит-экскурс», представители которой не согласились с прокурорским представлением и обжаловали его в суде.

Кунгурская ледяная пещера — одна из самых популярных достопримечательностей России. Одна из крупнейших карстовых пещер европейской части страны, седьмая в мире гипсовая пещера по протяжённости. Содержит 48 гротов, 70 озёр, 146 «органных труб» — высоких шахт, доходящих почти до поверхности. Возраст пещеры оценивается в 10-12 тысяч лет.

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