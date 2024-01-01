Стало известно назначение больших ангаров, появившихся вдоль дороги Пермь — Усть-Качка На запрос ответили в минэкономразвития Поделиться Твитнуть

индустриальный парк "Култаево" / фото: kashtanperm.realtysystems.ru

Жители Прикамья заметили, что вдоль дороги, ведущей из центра Перми в сторону села Култаево, по ул. Индустриальной, в районе аэропорта Большое Савино, появились большие ангары. Люди заинтересовались их назначением. На запрос журналистов власти объяснили появление сооружений.

Как заявили в минэкономразвития Пермского края изданию 59.ru, вдоль дороги Пермь-Усть-Качка началось возведение логистического центра площадью более 90 тыс. кв. м. Его строит ООО «БауИнвестГрупп». По данным министерства, окончание строительства объекта — 2025 год. После завершения работ в логистический центр смогут устроиться около 6 тыс. человек.

В октябре 2023 года «Новый компаньон» писал, что банк ВТБ предоставил крупной компании «БауИнвестГрупп» семилетнюю кредитную линию на сумму 6 млрд руб. Эти финансовые средства будут использованы на строительство и развитие крупнейшего в Пермском крае производственно-сортировочного комплекса для федерального маркетплейса в индустриальном парке «Култаево» (находится в 12 км от Перми и в 3 км от аэропорта Большое Савино). Сообщалось. что первая очередь будет запущена в сентябре 2024 года, вторая — в марте 2025 года.

Общая инвестиционная стоимость проекта оценивалась в 7,6 млрд руб.

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