Для федерального маркетплейса в Прикамье построят крупнейший логистический комплекс Он разместится в индустриальном парке «Култаево» Поделиться Твитнуть

индустриальный парк "Култаево" / фото: kashtanperm.realtysystems.ru

Банк ВТБ предоставил крупной компании «Бауинвестгрупп» семилетнюю кредитную линию на сумму 6 млрд руб. Эти финансовые средства будут использованы на строительство и развитие крупнейшего в Пермском крае производственно-сортировочного комплекса площадью более 117 тыс. кв. м. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу банка.

Планируется, что логистический центр будет построен в две очереди в индустриальном парке «Култаево». Первая очередь будет запущена в сентябре 2024 года, вторая — в марте 2025 года.

Центр будет специализироваться на сортировке и хранении заказов для крупнейшего федерального маркетплейса. В общей сложности общая инвестиционная стоимость этого проекта составит 7,6 млрд руб.

Индустриальный парк «Култаево» находится в 12 км от Перми и в 3 км от аэропорта Большое Савино. Общая площадь парка составляет 20 га.

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