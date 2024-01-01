Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская опера получила собственный абонемент в Московской филармонии В Пермь в рамках обменных гастролей приедет театр «Новая опера» Поделиться Твитнуть

Владимир Ткаченко

Андрей Чунтомов

На сайте Московской филармонии опубликован список концертных абонементов на сезон 2024/25. Абонемент № 8 называется «Пермский государственный академический театр оперы и балета имени П. И. Чайковского».

Правда, в рамках абонемента значатся всего два выступления – 27 и 28 октября в концертном зале имени Чайковского. Театр анонсировал эти выступления в рамках московских гастролей, в которых, очевидно, будут и другие события.

27 октября Владимир Ткаченко продирижирует гала-концертом (6 +) из произведений Рихарда Вагнера, Густава Малера и Рихарда Штрауса. В концерте примут участие оперные солистки Анжелика Минасова, Зарина Абаева, Надежда Павлова и Наталья Буклага.

28 октября под управлением Фёдора Леднёва и с участием солистов Наталии Лясковой и Гарри Агаджаняна пройдёт полуконцертное исполнение оперы «Замок герцога Синяя Борода» (18 +) Белы Бартока с прологом и эпилогом Валерия Воронова, написанными в 2022 году специально по заказу театра. Спектакль выдвинут на премию «Золотая маска» в семи номинациях, а также был признан «постановкой года» ведущими музыкальными изданиями России.

Билеты на выступления Пермской оперы в Москве стоят от 1200 до 4000 руб.

Весной 2025 года состоятся обменные гастроли Пермского театра оперы и балета и московского театра «Новая опера». В Перми будет показан спектакль «Война и мир. Наташа и Андрей» (12 +) – полуконцертная версия оперы Прокофьева под управлением Тимура Зангиева, ставшая первой оперной работой режиссёра Алексея Мартынова из мастерской Дмитрия Брусникина.

Пермская опера покажет в Москве «Человеческий голос» (16 +) Франсиса Пуленка – моноспектакль Надежды Павловой в постановке Дмитрия Волкострелова под музыкальным руководством Владимира Ткаченко.

Кроме того, Пермская опера планирует гастроли в Санкт-Петербурге, правда, их программа ещё неизвестна.

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