В Пермский край заходит новая сеть АЗС Её развивает ЛУКОЙЛ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На топливный рынок Прикамья заходит новая для региона сеть автозаправок Teboil (её с 2022 года развивает ЛУКОЙЛ, купивший сеть Shell в России). Первая заправка Teboil откроется в Перми по адресу: ул. Яблочкова, 36а. До апреля здесь работала АЗС ЛУКОЙЛа, сейчас она закрыта. Сроки открытия заправки Teboil в компании не раскрыли. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Всего в Прикамье может открыться от 4 до 6 заправок Teboil. Не исключается ребрендинг некоторых действующих АЗС ЛУКОЙЛ в пользу дочерней сети.

Сетью Teboil в России руководит Виталий Маслов. Ранее он возглавлял сеть российских АЗС Shell. Продукцию под брендом Teboil выпускает Завод смазочных материалов в Тверской области — он также перешёл под контроль ЛУКОЙЛа в рамках сделки с Shell.

Ранее сообщалось, что по данным Росстата, в Пермском крае средняя цена на бензин на 6 мая сложилась на уровне 55,35 руб. за литр. По средней цене топлива Пермский край продолжает удерживать первое место в Приволжском федеральном округе. Для сравнения: средние цены в ПФО на бензин составляют 53,52 руб. за литр, а в Республике Татарстан, например, — 51,57 руб. за литр.

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