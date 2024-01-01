В Пермский край заходит новая сеть АЗС
Её развивает ЛУКОЙЛ
На топливный рынок Прикамья заходит новая для региона сеть автозаправок Teboil (её с 2022 года развивает ЛУКОЙЛ, купивший сеть Shell в России). Первая заправка Teboil откроется в Перми по адресу: ул. Яблочкова, 36а. До апреля здесь работала АЗС ЛУКОЙЛа, сейчас она закрыта. Сроки открытия заправки Teboil в компании не раскрыли. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
Всего в Прикамье может открыться от 4 до 6 заправок Teboil. Не исключается ребрендинг некоторых действующих АЗС ЛУКОЙЛ в пользу дочерней сети.
Сетью Teboil в России руководит Виталий Маслов. Ранее он возглавлял сеть российских АЗС Shell. Продукцию под брендом Teboil выпускает Завод смазочных материалов в Тверской области — он также перешёл под контроль ЛУКОЙЛа в рамках сделки с Shell.
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