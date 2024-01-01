В Прикамье подорожало дизельное топливо Цены на бензин за полнедели не изменились Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Росстата, в Пермском крае средние цены на бензин на 6 мая по сравнению с данными на 2 мая остались на прежнем уровне — 55,35 руб. за литр.

АИ-92 по-прежнему стоит 51,01 руб. за литр, АИ-95 — 55,53 руб., АИ-98 — 70,09 руб. Литр дизельного топлива подорожал с 65,57 руб. до 65,6 руб.

По средней цене топлива Пермский край продолжает удерживать первое место в Приволжском федеральном округе. Для сравнения: средние цены в ПФО на бензин составляют 53,52 руб. за литр, а в Республике Татарстан, например, — 51,57 руб. за литр.

За период с 3 по 6 мая 2024 года рост цен на автомобильный бензин был зафиксирован в 19 субъектах Российской Федерации, более всего — в Республике Адыгея и Тверской области (+0,2%).

Снижение цен на топливо зафиксировано в Чеченской Республике (-1,7%) и Ростовской области (-0,1%).

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