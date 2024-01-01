В Пермском крае подорожали бензин и дизель В среднем цены выросли на 8 копеек за литр Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Росстата, в Пермском крае цены на бензин ко 2 мая в среднем выросли до 55,35 руб. за литр (для сравнения: по информации статведомства на 22 апреля, средняя цена топлива в регионе составляла 55,27 руб. за литр).

АИ-92 подорожал до 51,01 руб. (+7 коп.), литр АИ-95 — до 55,53 руб. (+7 коп.), АИ-98 — до 70,09 руб. (+15 коп.), литр дизельного топлива — до 65,57 руб. (+5 коп.).

По средней цене топлива Пермский край продолжает удерживать первое место в Приволжском федеральном округе. Единственный вид бензина, который дороже в другом регионе — в Ульяновской области, это АИ-98, там он стоит 70,56 руб. за литр.

С 23 апреля по 2 мая 2024 года рост цен на автомобильный бензин зафиксирован в 46 субъектах Российской Федерации, более всего — в Ямало-Ненецком автономном округе (+1,8%).

Снижение цен на топливо зафиксировано в 7 субъектах Российской Федерации, более всего в Забайкальском крае и Сахалинской области (-1,1%).

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