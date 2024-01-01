В спецопепации погиб военнослужащий из Прикамья Андрей Иванов Похороны состоятся 15 мая Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Юрлинского муниципального округа

В зоне боевых действий СВО убили уроженца Юрлы Андрея Иванова. Об этом сообщает администрация Юрлинского муниципального округа на официальной странице ВКонтакте.

«С прискорбием сообщаем, что в ходе специальной военной операции погиб наш земляк Иванов Андрей Владимирович», — говорится в сообщении.

При каких обстоятельствах он умер, власти не уточнили.

Похороны военнослужащего состоятся 15 мая. Церемония прощания начнётся в 13:00 в КДЦ Юрлы.

Администрация муниципалитета выразила соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, сегодня в Пермском крае пройдут похороны ефрейтора Олега Грачёва, который погиб в ходе специальной военной операции. Олег Грачёв был уроженцем Краснокамского района. Прощание с бойцом состоится 14 мая в 11:00 в ДК Гознака (ул. Карла Либкнехта, 10).

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Пермском крае прошли похороны многодетного отца из Красновишерского городского округа Александра Тимофеева. Он принимал участие в боевых действиях около двух месяцев и погиб в начале декабря 2023 года. Посмертно мужчину наградили Орденом мужества.

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