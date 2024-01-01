В жёсткой аварии на трассе Пермь-Екатеринбург пострадал 72-летний водитель Травмы получил и пассажир легковушки Поделиться Твитнуть

фото: ЧП Пермь

В понедельник, 13 мая, на трассе Пермь-Екатеринбург, недалеко от села Лобаново, в жёстком ДТП пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Известно, что авария случилась около 10:30 утра на 22 км федеральной трассы Р-242. По предварительным данным, автомобиль ВАЗ под управлением водителя 1952 г.р., двигаясь по левой полосе, врезался в стоявшую «Газель» дорожной службы.

Шофёра госпитализировали, пассажир легкового автомобиля также получил различные травмы.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Прикамье, на территории Кишертского округа, на автодороге Андреево—Морозково перевернулся BMW c четырьмя людьми. Авария произошла 11 мая. Машиной управляла девушка без прав. Она не справилась с управлением, из-за чего машина съехала в кювет, а затем перевернулась.

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