В жёсткой аварии на трассе Пермь-Екатеринбург пострадал 72-летний водитель
Травмы получил и пассажир легковушки
В понедельник, 13 мая, на трассе Пермь-Екатеринбург, недалеко от села Лобаново, в жёстком ДТП пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
Известно, что авария случилась около 10:30 утра на 22 км федеральной трассы Р-242. По предварительным данным, автомобиль ВАЗ под управлением водителя 1952 г.р., двигаясь по левой полосе, врезался в стоявшую «Газель» дорожной службы.
Шофёра госпитализировали, пассажир легкового автомобиля также получил различные травмы.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Прикамье, на территории Кишертского округа, на автодороге Андреево—Морозково перевернулся BMW c четырьмя людьми. Авария произошла 11 мая. Машиной управляла девушка без прав. Она не справилась с управлением, из-за чего машина съехала в кювет, а затем перевернулась.
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