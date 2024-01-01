В Прикамье на трассе перевернулся BMW c четырьмя людьми Машиной управляла девушка без прав Поделиться Твитнуть

На территории Кишертского округа пострадали пассажиры и водитель перевернувшегося на трассе легкового автомобиля. Авария произошла 11 мая, сообщает поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа.

Как уточняют в пресс-службе краевого МВД, ДТП случилось днём на автодороге Андреево — Морозково, когда водитель автомобиля BMW, девушка 2005 г.р., не справилась с управлением, и машина съехала сначала в кювет, а затем перевернулась.

На место происшествия выехали оперативные службы. В аварии пострадали трое пассажиров и водитель. Им всем оказали разовую медицинскую помощь.

Во время проверки выяснилось, что девушка села за руль, не имея водительского удостоверения.

«Всем водителям напоминаем о необходимости соблюдения скоростного режима, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия», — предупреждают в поисково-спасательной службе Кунгурского муниципального округа.

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