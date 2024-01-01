Музей PERMM и «Сатурн-Р» пока не смогли договориться о мировом соглашении Собственник здания на бульваре Гагарина, 24 взыскивает с учреждения культуры почти 17 млн рублей Поделиться Твитнуть

Музей PERMM

Сергей Федосеев

Основатель холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин, который является владельцем ТЦ на б. Гагарина, 24 в Перми, и музей современного искусства PERMM, не смогли заключить мировое соглашение ходе судебного заседания в краевом арбитраже. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

В ходе заседания стороны обнародовали позиции в деле о взыскании 16,8 млн руб. с культурного учреждения за аренду здания.

По мнению арендодателя, при выезде музей вернул помещения из аренды с дефектами (отсутствия систем вентиляции и электроснабжения). Собственник считает, что этих недостатков не было в конце 2021-го — начале 2022 года, когда заключался последний договор аренды с музеем. В свою очередь, ответчик сослался на то, что о ремонтных работах, которые были проведены в здании ТЦ ещё в 2014 году, собственник помещений знал с 2019 года, и срок исковой давности уже истёк.

В итоге судебное заседание отложили на 23 мая.

Напомним, в марте в Арбитражном суде Пермского края состоялось предварительное заседание по рассмотрению иска основателя холдинга «Сатурн-Р» Александра Репина к музею современного искусства PERMM. На заседании представитель музея предложил заключить мировое соглашение.

С 2013 года музей PERMM арендовал площади в здании на бульваре Гагарина, 24, которое принадлежит холдингу «Сатурн-Р». В сентябре 2023 года договор аренды был расторгнут досрочно, так как музей переехал в другое помещение — здание автосалона «Телта-МБ» (дилер Mercedes-Benz) на ул. Крисанова, 4.

В начале февраля Александр Репин подал в краевой арбитраж исковое заявление к PERMM, в котором потребовал взыскать с учреждения культуры 16,8 млн руб. Бизнесмен пояснял , что за время размещения музея в здании на бульваре Гагарина, 24 арендатор значительно изменил помещения. В указанную в иске сумму Репин оценил расходы на приведение помещений в первоначальное состояние.

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