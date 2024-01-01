Александр Репин хочет взыскать с музея PERMM 16,8 млн рублей Во столько основатель «Сатурн-Р» оценил капитальный ремонт помещений на бульваре Гагарина Поделиться Твитнуть

Фото: страничка Александра Репина в соцсети

На сайте Арбитражного суда Пермского края появилась информация об иске основателя холдинга «Сатурн-Р» Александра Репина к краевому музею современного искусства PERMM. Предприниматель собирается взыскать с учреждения культуры 16,8 млн руб. Заявление подано 7 февраля. Его текст не опубликован, дата судебного заседания не назначена.

Как рассказал Репин изданию «Коммерсантъ-Прикамье», в иске речь идёт о здании на бульваре Гагарина, 24, принадлежащем «Сатурн-Р», которое было отдано музею в аренду с 2014 по 2023 год. За это время арендатор значительно изменил помещения, и Репин требует от учреждения компенсировать расходы на приведение их в первоначальное состояние, чтобы можно было пустить новых арендаторов. Эти работы как раз оцениваются в 16,8 млн руб.

Директор музея PERMM Наиля Аллахвердиева подтвердила наличие иска от основателя холдинга, но отказалась от других комментариев «до решения суда».

Напомним, в сентябре 2023 года PERMM переехал с бульвара Гагарина, 24 в здание автосалона «Телта-МБ» на ул. Крисанова.

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