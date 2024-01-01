Екатерина Артёмова Музей PERMM предложил пойти на мировую в судебном споре с основателем «Сатурн-Р» Предприниматель взыскивает с учреждения культуры 16,8 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Арбитражном суде Пермского края состоялось предварительное заседание по рассмотрению иска основателя холдинга «Сатурн-Р» Александра Репина к музею современного искусства PERMM. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», в ходе него представитель PERMM предложил заключить мировое соглашение. Основное судебное заседание назначено на 7 мая, к этой дате стороны могут принять решение о подписании мировой.

Напомним, с 2013 года музей PERMM арендовал площади в здании на бульваре Гагарина, 24, которое принадлежит холдингу «Сатурн-Р». В сентябре 2023 года договор аренды был расторгнут досрочно, так как музей переехал в другое помещение — здание автосалона «Телта-МБ» (дилер Mercedes-Benz) на ул. Крисанова, 4.

В начале февраля Александр Репин подал в Арбитражный суд Пермского края исковое заявление к PERMM, в котором потребовал взыскать с музея 16,8 млн руб. Бизнесмен пояснял, что за время размещения музея в здании на бульваре Гагарина, 24 арендатор значительно изменил помещения. В указанную в иске сумму Репин оценил расходы на приведение помещений в первоначальное состояние.

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