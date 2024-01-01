Решение краевого суда о незаконности изменения границ Черняевского леса в Перми обжаловано Дата рассмотрения пока не назначена Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Зарегистрирована жалоба на постановление Пермского краевого суда, отменившего решение Пермской городской думы об изъятии земель ООПТ «Черняевский лес». Как следует из картотеки, регистрация жалобы состоялась 8 мая, её подало некое «заинтересованное лицо», которое не называется. Дата рассмотрения представления пока не назначена. Движение по делу отследил «Коммерсантъ-Прикамье».

Напомним, в начале апреля Пермский краевой суд в полном объёме удовлетворил исковые требования экс-начальника управления по экологии Веры Седининой об отмене решения депутатов гордумы по изъятию участка в 5,3 га из особо охраняемой природной территории «Черняевский лес». В администрации Перми заявляли, что оспорят решение суда.

Год назад Пермская гордума одобрила предложение компании «Макс-СБ» об изменении границы ООПТ «Черняевский лес». Застройщик просил исключить из ООПТ участок площадью 5,3 га, пояснив, что он не представляет ценности в составе экологической системы. При этом компенсировать потерю предлагалось другим участком площадью 20,7 га, покрытым древесной растительностью. Против такого решения выступили два депутата, а трое воздержались.

На тот момент правилами землепользования и застройки на исключаемом участке была установлена зона обслуживания рекреационных территорий Ц-4, где возможно строительство объектов спорта и культуры и гостиницы, с ограничением высотности до четырёх этажей. О дальнейших планах собственника на эту территорию известно не было. После этого летом участок на ул. Встречной выкупило ООО «СЗ «Петрокоминвест», входящее в структуру девелопера «Мегаполис».

В сентябре прошлого года Вера Сединина обратилась в суд. Она потребовала отменить решение депутатов гордумы о выведении участка Черняевского леса из зоны ООПТ.

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