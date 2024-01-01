Жалобу на приговор экс-главе Центра исторической памяти в Перми суд рассмотрит 4 июня Прокуратура требует ужесточить вердикт Поделиться Твитнуть

В Пермском краевом суде назначили дату рассмотрения представления прокуратуры на приговор экс-руководителю Центра исторической памяти Александру Чернышову. Процесс начнётся 4 июня. Информация опубликована в картотеке суда.

Напомним, 4 апреля Индустриальный районный суд Перми приговорил Александра Чернышова к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Его признали виновным в покушении на контрабанду культурных ценностей из РФ (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ). Речь идёт о попытке вывезти из Перми в Германию архив пермского «Мемориала»*. Чернышов признал вину полностью и заключил досудебное соглашение с прокуратурой.

Гособвинение, просившее приговорить Чернышова к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, посчитало приговор слишком мягким.

*Международная общественная организация «Мемориал» признана иностранным агентом и ликвидирована по решению суда.

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