Экс-глава пресс-службы мэрии стала редактором газеты пермских нефтяников Наталья Шушпанова уволилась из администрации в конце прошлого года Поделиться Твитнуть

Наталья Шушпанова

Архив ИД «Компаньон»

Бывший начальник информационно-аналитического управления администрации Перми Наталья Шушпанова возглавила газету НП «Пермская нефть». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на саму Шушпанову и ЛУКОЙЛ-Пермь.

Известно, что некоммерческое партнёрство издаёт одноименную корпоративную газету для пермских нефтяников.

Напомним, в декабре 2023 года Шушпанова ушла с должности руководителя информационно-аналитического управления администрации Перми, проработав в мэрии 14 лет. Исполняющей обязанности главы пресс-службы мэрии Перми тогда была назначена Наталья Усанина.

Кроме того, в феврале этого года пресс-службу администрации Перми покинула начальник информационного отдела Ирина Рябухина. Она работала в мэрии более 10 лет.

На своей странице в соцсетях Ирина Рябухина сообщила, что именно на работе в мэрии она нашла настоящих друзей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.