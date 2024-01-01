Пресс-службу администрации Перми покидает начальник информотдела Последним днём работы Ирины Рябухиной станет 9 февраля Поделиться Твитнуть

Ирина Рябухина

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Пресс-службу администрации Перми покидает начальник информационного отдела Ирина Рябухина. Последним днём её работы в мэрии станет пятница, 9 февраля. Об этом она сообщила в соцсетях.

«Каждый день на Ленина, 23 (адрес городской администрации -ред.) мне было интересно, познавательно и бодро. Люди — классные. Пермь — лучший город Земли, искренне верю в это! Надеюсь, за время работы смогла обратить в свою веру еще кого-то», — пишет Ирина.

Ирина Рябухина проработала в мэрии более 10 лет. Она отметила, что именно здесь она познакомилась со своим мужем и нашла настоящих друзей.

Напомним, в декабре 2023 года с должности руководителя информационно-аналитического управления администрации Перми ушла Наталья Шушпанова, которая проработала в мэрии 14 лет. И.о. главы пресс-службы мэрии Перми была назначена Наталья Усанина. Она приступила к работе 18 декабря прошлого года.

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