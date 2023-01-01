И.о. главы пресс-службы мэрии Перми назначена Наталья Усанина Она приступила к работе 18 декабря Поделиться Твитнуть

Наталья Усанина

Константин Долгановский

В администрации Перми и.о. начальника информационно-аналитического управления назначена Наталья Усанина. Она приступила к исполнению обязанностей в понедельник, 18 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, прежний руководитель подразделения Наталья Шушпанова оставила должность на прошлой неделе. Об увольнении она написала в своих социальных сетях.

Наталья Усанина ранее работала в региональных СМИ и в Центре управления регионом Пермского края.

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