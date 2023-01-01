Алёна Бронникова Глава пресс-службы мэрии Перми сообщила об уходе с должности Наталья Шушпанова работала в администрации с 2009 года Поделиться Твитнуть

Наталья Шушпанова

Архив ИД «Компаньон»

Руководитель информационно-аналитического управления администрации Перми Наталья Шушпанова приняла решение об уходе с должности. Об этом она сообщила 7 декабря на личной странице ВКонтакте.

Она поблагодарила экс-главу пресс-службы мэрии Андрея Каменских и бывшего замглавы администрации по инфраструктуре Сергея Южакова за наставничество в начале карьеры. А также отметила, что за 14 лет работы в администрации рада была поработать с Аркадием Кацем, Анатолием Маховиковым, Дмитрием Самойловым и Алексеем Дёмкиным: «У каждого из них был свой управленческий стиль, и было очень интересно работать с ними в одной команде».

«Считаю важным сообщить вам о кадровых изменениях в администрации Перми. Я пришла в администрацию в 2009 году, а ухожу в 2023-м, и с гордостью всё это время относила себя к «городским». Спасибо, Эдуард Олегович, за возможность начать новую жизнь, и я иду дальше», — написала она.

Напомним, Наталья Шушпанова 3 октября 2018 года была назначена начальником информационно-аналитического управления администрации Перми в статусе исполняющей обязанности. С 24 декабря 2018 года она полноценно вступила в должность.

Последним рабочим днём на посту главы пресс-службы у Натальи Шушпановой станет 15 декабря. Как сообщили «Новому компаньону» в администрации города, кто займёт её пост, пока не известно.





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