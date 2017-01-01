Начальником информационно-аналитического управления Перми назначена Наталья Шушпанова

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Наталья Шушпанова

Фото: Facebook

Новым начальником информационно-аналитического управления администрации Перми и фактическим пресс-секретарём главы города Дмитрия Самойлова с 24 декабря назначена Наталья Шушпанова. Она подтвердила эту информацию в беседе с «Новым компаньоном».

С 3 октября она находилась в этой должности в статусе исполняющей обязанности. Наталья Шушпанова сменила на этом посту Андрея Каменских, который в начале октября уволился по собственному желанию и переехал в Москву.