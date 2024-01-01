Анастасия Пелявина покинула пост директора «Пермь-Экспо» Она возглавляла компанию почти год Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ООО «Пермь-Экспо» назначили нового руководителя. Полномочия единоличного исполнительного органа передали управляющей организации — «Фонду развития Пермского края» (ФРПК). Ранее директором компании была Анастасия Пелявина. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс».

В «Пермь-Экспо» отметили, что такое решение связано со сменой концепции управления выставочным центром, а Пелявина «покинула компанию по решению собственника».

Напомним, Анастасия Пелявина возглавила ООО «Пермь Экспо» 13 апреля 2023 года. За год её работы ООО «Пермь-Экспо» существенно улучшило финансовые показатели выставочного центра. В частности, в 2023 году выручка компании выросла с 17,4 до 48,4 млн руб., а убытки сократились с 70,1 до 33,9 млн руб.

У Анастасии Пелявиной высшее образование — она окончила Пермский государственный технический университет. Больше 15 лет работает в сфере управления проектами. С 2021 года работала в должности руководителя проекта в Фонде развития Пермского края и занималась развитием проекта «Станция культуры: Завод Шпагина».

После назначения на должность Анастасия Пелявина заявляла, что «ключевая задача — сделать из «Пермь-Экспо» современный, узнаваемый деловой центр, в котором будут проводиться мероприятия федерального и международного значения».

ООО «Пермь-Экспо» было учреждено АО «Корпорация развития Пермского края» 5 апреля 2022 года, весной же одним из участников общества стало АО «ФРПК». «Пермь-Экспо» управляет проектом по созданию в регионе одноимённого конгрессно-выставочного центра по ш. Космонавтов, 59. Второй этаж этого здания ранее арендовала «Пермская ярмарка».

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