Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Директором ООО «Пермь Экспо» стала Анастасия Пелявина Её задача — создание делового центра федерального уровня Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Фонде развития Пермского края (ФРПК) «Новому компаньону» сообщили, что Анастасия Пелявина сегодня, 13 апреля, официально возглавила ООО «Пермь Экспо», которое занимается управлением проекта по созданию в регионе современного конгрессно-выставочного центра «Пермь Экспо».

Ранее об этом назначении сообщалось из неофициальных источников.





Анастасия Пелявина — пермячка, окончила Пермский государственный технический университет. Больше 15 лет работает в сфере управления проектами. С 2021 года работала в должности руководителя проекта в Фонде развития Пермского края и занималась развитием проекта «Станция культуры: Завод Шпагина».





ООО «Пермь Экспо» было учреждено АО «Корпорация развития Пермского края» 5 апреля 2022 года, весной же одним из участников общества стало АО «ФРПК». «Пермь Экспо» управляет проектом по созданию в регионе одноимённого конгрессно-выставочного центра по ш. Космонавтов, 52 — в помещении бывшей «Пермской ярмарки».





В прошлом году в «Пермь Экспо» был отремонтирован первый этаж, который ранее занимал гипермаркет «Карусель»: выровняли и укрепили пол, заменили входные элементы, установили системы видеонаблюдения и автоматической пожарной сигнализации, обновили инженерные системы и коммуникации. Сейчас здесь действует пространство площадью 3,6 тыс. кв. м, оснащённое в соответствии с федеральными стандартами выставочной деятельности. Вместимость комплекса составляет до 12 тыс. человек на закрытых и до 25 тыс. человек на открытых площадях.





Кроме того, у комплекса есть второй этаж площадью 4,2 тыс. кв. м и открытая площадка более 20 тыс. кв. м, он располагает четырьмя конференц-залами, тремя переговорными комнатами, парковкой более чем на 500 мест.





Анастасия Пелявина, директор «Пермь Экспо»:





— Ключевая задача — сделать из «Пермь Экспо» современный, узнаваемый деловой центр, в котором будут проводиться мероприятия федерального и международного значения.

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