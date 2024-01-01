В Перми с улиц эвакуировано более 50 электровелосипедов В мэрии посчитали, что они нарушали правила благоустройства Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Чиновники администрации Перми эвакуировали на штрафстоянку 51 электровелосипед. Процедура выявления, перемещения и хранения данных средств аналогична работе, проведённой ранее в отношении электросамокатов.

«Работа по перемещению, хранению и возврату электровелосипедов, размещённых на территории общего пользования, осуществляется в соответствии с постановлением главы города о порядке освобождения территории Перми от бесконтрольных средств передвижения», — цитирует портал «В курсе» заявление в пресс-службы администрации Перми.

В мэрии отметили, что бесконтрольно размещённые средства передвижения, которые брошены в неположенных местах, вне велопарковок, будут вывозиться в место временного хранения.

Как ранее писал «Новый компаньон», на этой неделе глава Перми Эдуард Соснин подписал постановление «Об утверждении Порядка освобождения территории города Перми от бесконтрольных средств передвижения».

В документе говорится о принудительной эвакуации на штрафстоянки всех бесконтрольных средств передвижения (БСП). К ним относятся велосипеды, скутеры, мопеды и иные аналогичные средства, в том числе предоставляемые юрлицами и ИП для целей шеринга. Согласно постановлению, размер платы за перемещение одного БСП — 1,5 тыс. руб., а плата за хранение одной единицы такой техники — 100 руб. в день.

Напомним, новое постановление мэрии — это, по сути, ответ компании кикшеринга Whoosh, которая с 26 апреля начала размещать на улицах города вместо электросамокатов свои электровелосипеды. В компании тогда заявляли, что ограничения, которые городские власти ввели на работу средств индивидуальной мобильности, касаются только электросамокатов и на электровелосипеды не распространяются.

Однако в мэрии, чтобы обосновать принятие нового документа, сослались на жалобы горожан, которые замечают, что электровелосипеды бесконтрольно брошены и ограничивают их свободное передвижение.

В финансово-экономическом обосновании к постановлению сказано, что реализация мероприятий по эвакуации новых видов БСП потребует дополнительных бюджетных затрат в размере 368 тыс. руб. Их планируется выделить из резервного фонда администрации Перми.

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