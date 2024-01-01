В ГИБДД рекомендовали водителям Пермского края отказаться от поездок Об ухудшении погоды предупредили и в МЧС Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как предупредили в ГУ МЧС по региону, в ночь на 11 мая в Перми и крае прогнозируются сильные снегопады, порывы ветра будут достигать 18 м/с, возможно резкое ухудшение видимости и налипание мокрого снега.

Чтобы избежать негативных последствий, запрещается нахождение рядом с деревьями, неустойчивыми конструкциями, линиями электропередачи и парковка транспорта рядом с ними. Водителям следует соблюдать скоростной режим, избегать резких манёвров и торможений, соблюдать дистанцию. Пешеходам необходимо проявлять осторожность при переходе проезжей части.

В ГИБДД из-за высокой вероятности образования гололёда рекомендовали по возможности вообще отказаться от управления транспортным средством, или хотя бы воздержаться от выездов за пределы населённых пунктов.

Ранее синоптики сообщали, что к утру 11 мая в Перми может образоваться снежный покров высотой 5 см. А власти города на фоне аномального похолодания приняли решение перенести окончание отопительного сезона с 13 на 20 мая.

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