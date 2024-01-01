Бывший вице-мэр Перми Елена Гонцова покинула пост замглавы института благоустройства Москвы Поделиться Твитнуть

Елена Гонцова

Константин Долгановский

Бывший заместитель мэра Перми Елена Гонцова покинула пост заместителя директора ГАУ «МосжилНИИпроект». Гонцова при этом осталась работать в институте и стала координатором проектов по сохранению памятников архитектуры. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, Елена Гонцова работала в мэрии Перми с января 2021 года по август 2022 года и была вице-мэром, курировавшим функционально-целевой блок «Развитие территории и земельно-имущественные отношения». До этого она занимала пост директора краевого центра охраны памятников, возглавляла прикамскую госинспекцию по охране объектов культурного наследия, была учредителем ООО «Архитектурно-проектная мастерская «Решение»».

В августе 2022 года Елена Гонцова покинула администрацию Перми и перешла на должность заместителя директора Московского научно-исследовательского и проектного института жилищного хозяйства («МосжилНИИпроект»). Директор учреждения — Денис Коровка, сын бывшего главного санитарного врача Перми Владислава Коровки.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.