Бывший вице-мэр Перми Елена Гонцова покинула пост замглавы института благоустройства Москвы
Бывший заместитель мэра Перми Елена Гонцова покинула пост заместителя директора ГАУ «МосжилНИИпроект». Гонцова при этом осталась работать в институте и стала координатором проектов по сохранению памятников архитектуры. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Напомним, Елена Гонцова работала в мэрии Перми с января 2021 года по август 2022 года и была вице-мэром, курировавшим функционально-целевой блок «Развитие территории и земельно-имущественные отношения». До этого она занимала пост директора краевого центра охраны памятников, возглавляла прикамскую госинспекцию по охране объектов культурного наследия, была учредителем ООО «Архитектурно-проектная мастерская «Решение»».
В августе 2022 года Елена Гонцова покинула администрацию Перми и перешла на должность заместителя директора Московского научно-исследовательского и проектного института жилищного хозяйства («МосжилНИИпроект»). Директор учреждения — Денис Коровка, сын бывшего главного санитарного врача Перми Владислава Коровки.
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