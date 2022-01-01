Елена Синица Экс-замглавы Перми по земельно-имущественным отношениям Елена Гонцова нашла работу в Москве Она трудоустроилась в ГАУ «МосжилНИИпроект» Поделиться Твитнуть

Елена Гонцова

Константин Долгановский

Экс-замглавы Перми по земельно-имущественным отношениям Елена Гонцова трудоустроилась в Москве. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

По данным источников издания, с 15 ноября Гонцова работает Московском научно-исследовательском и проектном институте жилищного хозяйства (ГАУ «МосжилНИИпроект»). Там она занимает должность заместителя директора.





Напомним, что Елена Гонцова покинула должность замглавы Перми по земельно-имущественным отношениям 29 августа. На уходе Гонцовой якобы настаивали краевые власти, которые недовольны взаимодействием мэрии с застройщиками.





Сама же Гонцова отмечала , что им «где-то не хватило взаимопонимания». Она занимала этот пост с 23 марта 2021 года. До этого, с января 2021 года, она работала на посту заместителя главы администрации Перми в статусе исполняющей обязанности.

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