В Прикамье 8 мая ожидается кратковременное потепление На юге региона температура прогреется до +22 градусов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным синоптиков, 8 мая В Пермском крае прогнозируется резкое, но кратковременное потепление, которое придёт на смену холодной погоде. Об этом сообщает ТК ВЕТТА.

В частности, на юге края воздух прогреется до +22 градусов, а в Перми до +19. В то же время по ночам в регионе выдает мокрый снег и дождь, а также прогнозируется сильный ветер — до 20 м/с.

Однако с 9 мая, в День Победы, Прикамье снова ждёт резкое похолодание: дневная температура будет не выше +10 градусов. Она продержится такой до конца недели.

Напомним, в начале этой недели территории Пермского края сильные порывы ветра достигали 18 м/с. В связи с неблагоприятными погодными условиями в ГУ МЧС России по Пермскому краю рекомендовало жителям региона не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи, слабо укреплённых конструкций, а также избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.

В условиях непогоды в ведомстве советуют пермякам быть внимательными и осторожными, рассказать о непогоде родным и близким.

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