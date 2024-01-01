В начале недели в Прикамье ожидается сильный ветер Его скорость местами будет достигать 18 м/c Поделиться Твитнуть

Иван Петров

На территории Пермского края утром и днём 6 мая прогнозируются неблагоприятные метеоявления: порывы ветра до 18 м/с. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на данные Пермского гисметеоцентра.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в ГУ МЧС России по Пермскому краю рекомендуют жителям региона не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи, слабо укреплённых конструкций, а также избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.

В ведомстве советуют быть внимательными и осторожными, рассказать о непогоде родным и близким.

Вызвать экстренные службы можно по номерам: «01» (со стационарного телефона) или «101» и «112» (с мобильного, вызов бесплатный).

Напомним, по прогнозам синоптиков, холодная погода в Прикамье продержится всю первую декаду мая.

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