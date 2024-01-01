Суд признал недействительными заключения экспертиз на проекты домов компании «Сатурн-Р» Их строительство предполагалось на улице Токарной Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Семнадцатым арбитражным апелляционным судом рассмотрено дело по заявлению минимущества Прикамья об оспаривании положительных заключений экспертизы, выданных СМУ № 3 «Сатурн-Р», на проектную документацию по строительству домов на ул. Токарной в Орджоникидзевском районе Перми. Положительные заключения проектов пяти объектов капстроительства признаны недействительными. О решении суда сообщили в министерстве. Судя по картотеке, решение было принято 6 мая.

Суд установил, что проекты на строительство многоквартирных жилых домов не соответствуют требованиям градостроительного законодательства. В частности, на смежных земельных участках не была предусмотрена территория общего пользования.

«При проверке проектной документации специалисты ведомства особое внимание уделяют соблюдению требований в части безопасности и комфорта граждан», — добавили в минимущества.

Компания СМУ № 3 «Сатурн-Р» судится с краевыми властями за право построить жильё на ул. Токарной в Перми уже дольше года.

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