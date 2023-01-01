В арбитраже рассмотрят очередной иск «Сатурн-Р» к краевому минимущества На этот раз министерство не продлило срок действия разрешения на постройку дома по ул. Токарной Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Арбитражный суд Пермского края принял к производству исковое заявление «СМУ № 3 «Сатурн-Р» к региональному министерству по управлению имуществом и градостроительной деятельности. Информация опубликована в картотеке суда.

Застройщик требует признать недействительным ненормативный правовой акт, подготовленный ведомством. Речь идёт об отказе в продлении разрешения на строительство многоквартирного жилого дома в Орджоникидзевском районе Перми по ул. Токарной, 15к.

Иск поступил в арбитраж ещё 31 октября, однако не был принят, так как, по мнению суда, был подан с нарушениями. На прошлой неделе все замечания «СМУ № 3 «Сатурн-Р» устранило. Рассмотрение иска назначено на 10 января 2024 года.

Напомним, в октябре арбитраж вынес решение по другому иску строительной компании к министерству — о признании незаконным отказа в выдаче разрешительной документации на строительство многоквартирного жилого дома по ул. Соликамской (м/р Чапаевский). Там «Сатурн-Р» планирует застроить жильём территорию одноименного автодрома. Тогда суд встал на сторону чиновников.

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