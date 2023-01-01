Арбитражный суд отказал «Сатурн-Р» в выдаче разрешения на постройку дома в Перми Компания хотела возвести в Чапаевском многоэтажку Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

Арбитражный суд Пермского края встал на сторону регионального минимущества и отказал застройщику ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» в выдаче разрешения на строительство многоквартирного дома на ул. Соликамской в Орджоникидзевском районе Перми. Резолютивная часть решения была объявлена 11 октября, а полный текст опубликован в картотеке суда неделей позже.

В материалах дела сказано, что застройщик 22 февраля 2023 года обратился в министерство с заявлением о выдаче разрешения на строительство объекта «Многоквартирный жилой дом, расположенный в г. Перми, Орджоникидзевском районе, ул. Соликамская, участок 59:01:3810396:136». Это м/р Чапаевский. Площадь участка — 5329 кв. м.

По результатам проверки представленных документов чиновники 1 марта вынесли решение об отказе в предоставлении разрешения. В частности, как прокомментировали в министерстве, у заявителя не было подтверждения обеспечения беспрепятственными проездами для пожарной техники и технических условий на подключение к сетям теплоснабжения, выданных уполномоченной организацией.

Застройщик с доводами чиновников не согласился и, считая такое решение нарушающим его права и законные интересы, обратился в арбитраж. Разбирательства продолжались с мая, в итоге суд отказал ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» в удовлетворении требований.

Как говорится в постановлении суда, данное решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.

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