В СКР рассказали подробнее, в чём подозревают бывшего чиновника из Прикамья Александр Клебанов якобы получил взятку в 5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Александр Клебанов

Константин Долгановский

В СУ СК России по Республике Башкортостан рассказали подробнее, в чём именно подозревается задержанный 7 мая министр транспорта и дорожного хозяйства республики Александр Клебанов.

В мае 2023 года, подозреваемый, будучи членом совета директоров АО «Башкиравтодор», потребовал от генерального директора и зама коммерческой организации, с которой АО заключило договоры на перевозку материалов в ходе реконструкции одной из автомобильных дорог республики, взятку в размере 5 млн руб. «за общее покровительство и способствование в получении ими платежей за ранее выполненные работы». В случае отказа Клебанов угрожал предпринимателям, что создаст препятствия в получении оплаты. Опасаясь негативных последствий, руководство компании-подрядчика передало подозреваемому требуемую сумму.

В отношении Клебанова было возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

После задержания чиновника по месту его службы и жительства проведены обыски. В республиканском правительстве сообщили, что Клебанов уволен с занимаемой должности министра транспорта. Скоро состоится суд по избранию меры пресечения.

Напомним, Александр Клебанов работал заместителем министра транспорта Пермского края с 2018 по 2021 год.

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