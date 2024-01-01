В Перми сервисы кикшеринга начали выкупать электосамокаты со штрафстоянки Эвакуированными остаются более 300 единиц техники Поделиться Твитнуть

Иван Петров

Как рассказали «Новому компаньону» в департаменте дорог и благоустройства, в данный момент на стоянке временного хранения находятся 57 электросамокатов принадлежащих компании «МТС Юрент» и 249 компании Whoosh.

«Часть электросамокатов владельцы уже забрали», — пояснили в пресс-службе мэрии.

Напомним, 15 апреля компании «МТС Юрент» и Whoosh временно приостановили прокат электросамокатов в Перми из-за возникших сложностей при согласовании их работы с администрацией города и из-за новых ограничений. В первые дни работы компаний по аренде этих средств индивидуальной мобильности на штрафстоянку вывезли более 500 единиц. А в конце месяца на улицах Перми вместо электросамокатов Whoosh стали появляться электровелосипеды кикшеринга. В компании посчитали, что ограничения, которые городские власти ввели на работу СИМ, на велосипеды распространяться не могут.

Однако в мэрии нашлись что ответить на такое решение, и на прошлой неделе на сайте администрации был опубликован проект, которым утверждался порядок «освобождения территории города от бесконтрольных средств передвижения» (БСП). К ним относятся велосипеды, скутеры, мопеды и иные аналогичные средства, в том числе предоставляемые юрлицами и ИП для целей шеринга. Устанавливается размер платы за перемещение одного БСП в сумме 1,5 тыс. руб. Плата за хранение одного БСП — 100 руб. в день.

В мэрии сослались на жалобы жителей по поводу электровелосипедов, которые «оказываются бесконтрольно брошенными в неположенных местах».

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