Власти Перми решили эвакуировать электровелосипеды на штрафстоянки Как и все бесконтрольные средства передвижения Поделиться Твитнуть

На сайте администрация Перми опубликован проект постановления «Об утверждении Порядка освобождения территории города Перми от бесконтрольных средств передвижения». Независимая антикоррупционная экспертиза документа должна завершиться 6 мая.

В проекте сказано, что принудительной эвакуации на штрафстоянки подлежат все бесконтрольные средства передвижения (БСП), к которым отнесены велосипеды, скутеры, мопеды и иные аналогичные средства, в том числе предоставляемые юрлицами и ИП для целей шеринга. Устанавливается размер платы за перемещение одного БСП в сумме 1,5 тыс. руб. Плата за хранение одного БСП — 100 руб. в день.

В мэрии «Новому компаньону» пояснили, почему принимается такое постановление.

«Жители замечают, что электровелосипеды оказываются бесконтрольно брошенными в неположенных местах. За прошедшие дни работы в городе прокатных электровелосипедов зафиксировано их размещение на тротуарах, подходах к пешеходным переходам, остановочных пунктах и других местах, ограничивающих свободное перемещение горожан, — заявили в администрации. — Припаркованные электровелосипеды, как и электросамокаты, не должны препятствовать передвижению пешеходов, уборке тротуаров, безопасности дорожного движения. Работа по перемещению, хранению и возврату электровелосипедов, бесконтрольно размещенных на территории общего пользования, будет проводиться аналогично процедуре по регулированию размещения электросамокатов».

Напомним, с 26 апреля на улицах Перми вместо электросамокатов Whoosh стали появляться электровелосипеды кикшеринга. В компании посчитали, что ограничения, которые городские власти ввели на работу СИМ, на электровелосипеды распространятся не могут.

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