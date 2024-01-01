Похожий на беспилотник летательный аппарат напугал жителей Пермского края Он оказался метеозондом Поделиться Твитнуть

фото: Рифей

В Кунгуре на ул. Красной упал летательный аппарат, похожий на беспилотник. Происшествие, которое случилось 1 мая, напугало жителей, они вызвали спасателей. Как уточнили в Кунгурской службе спасения, упавшим объектом оказался метеозонд, который не представляет опасности. Об этом пишет «Рифей».

Метеозонд — это одноразовый беспилотный аэростат, предназначенный для изучения атмосферы. Состоит из резиновой или пластиковой оболочки, наполненной водородом или гелием, и подвешенного к ней контейнера с аппаратурой. Приборы измеряют давление воздуха, влажность, скорость и направление ветра, температуру и другие параметры. Часто метеозонды принимают за НЛО.

Напомним, 3 апреля беспилотные летательные аппараты, приближающиеся к границам Свердловской области со стороны Пермского края, также напугали местных жителей. Позднее в МЧС сообщили, что в рамках мониторинга паводковой обстановки проводились полёты БПЛА в Кунгурском муниципальном округе в районе д. Мостовая.

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