В минтербезе прокомментировали сообщение о летящих из Прикамья в Свердловскую область БПЛА Это были беспилотники, принадлежащие МЧС Поделиться Твитнуть

РБК

Беспилотные летательные аппараты, приближающиеся к границам Свердловской области со стороны Пермского края, вызвали в соседнем регионе переполох. Об этом пишет «Рифей». В среду, 3 апреля, в МЧС бдительные граждане сообщили о летящих дронах, информация была передана в полицию Екатеринбурга. Беспилотники обнаружили в районе Кунгура.

Ситуацию прокомментировали в министерстве территориальной безопасности Прикамья. В ведомстве сообщили, что 3 апреля в рамках мониторинга паводковой обстановки подразделениями беспилотный авиации ГУ МЧС России по Пермскому краю проводились полёты в Кунгурском муниципальном округе в районе д. Мостовая. Цели и задачи мониторинга были выполнены. В минтербезе подчеркнули, что работы выполнялись в полном соответствии с воздушным законодательством РФ, и попросили граждан соблюдать спокойствие.

При этом они призвали жителей продолжать сообщать об обнаружении беспилотных аппаратов по телефону оперативных служб: «112».

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