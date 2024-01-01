В Перми меняется расписание движения трёх автобусных маршрутов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, с 6 мая в краевом центре меняется расписание движения автобусных маршрутов №10, 40 и 56. Это связано с планомерной подготовкой к перекрытию на реконструкцию участка ул. Карпинского, а также с меняющейся дорожной обстановкой.

Так, с понедельника на автобусном маршруте №10 добавляется два дополнительных автобуса. Это позволит разгрузить маршрут. Кроме того, на автобусных маршрутах №40 и 56 корректируется время отправления ряда рейсов в течение дня.

Ранее сообщалось, что в Перми с 1 мая начал работу компенсационный автобусный маршрут №72. Он курсирует от ТЦ «Планета» до ЦУМа и призван заменить трамвайное движение между Индустриальным районом и центром города на время реконструкции участка ул. Карпинского (начнётся с 25 мая). Маршрут № 72 проходит по шоссе Космонавтов, улицам Мира, Стахановской, Пушкина, Борчанинова, Петропавловской, Ленина и Комсомольскому проспекту.

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